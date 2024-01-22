В общем, блюду на приготовление требуется ориентировочно час. Тогда голубцы не будут сырыми, но еще останутся сочными.

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Голубцы в духовке в томатном соусе

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 капуста;

– 600 граммов фарша;

– 0,5 стакана риса;

– 200 граммов лука;

– 2 чайные ложки соли;

– 2 чайные ложки специй;

– 2 столовые ложки масла;

– 200 грамм томатного соуса.

Приготовление :

Капусту помойте, снимите верхние поврежденные листья и вырежьте кочерыжку. Уложите головку в кастрюлю и залейте водой. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите до кипения. В это время насыпьте рис в другую кастрюлю, залейте водой в пропорции 1 к 2 и поставьте вариться до выкипания воды на среднем огне. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле со специями 5 минут. Отваренный рис снимите с огня и дайте ему немного остыть. Также снимите с огня лук. Рис и лук соедините в миске. Добавьте фарш и 1 чайную ложку соли, хорошо вымешайте. Капусту варите на маленьком огне. Во время варки вилкой снимайте по одному листья, которые стали пластичными. С отварных капустных листьев срежьте утолщенные прожилки. На каждый подготовленный капустный лист выложите по столовой ложке фарша. Сформируйте голубцы. Форму для запекания застелите капустными листьями. Выложите голубцы, посыпьте их чайной ложкой соли и залейте томатным соусом и 2 стаканами воды. Закройте форму с голубцами фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут. По истечении указанного времени извлеките форму из духовки и снимите фольгу. Смажьте голубцы растительным маслом и запекайте еще 20 минут до легкого зарумянивания.

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