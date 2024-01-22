Загалом страві на приготування потрібна орієнтовно година. Тоді голубці не будуть сирими, але ще залишаться соковитими.

Буде смачно Це будуть найкращі чебуреки у вашому житті: готуємо за традиційним рецептом

Голубці в духовці у томатному соусі

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 капустина;

– 600 грамів фаршу;

– 0,5 склянки рису;

– 200 грамів цибулі;

– 2 чайні ложки солі;

– 2 чайні ложки спецій;

– 2 столові ложки олії;

– 200 грамів томатного соусу.

Приготування:

Капусту помийте, зніміть верхнє пошкоджене листя і виріжте качан. Покладіть голівку в каструлю і залийте водою. Поставте каструлю на плиту й доведіть до кипіння. Тим часом насипте рис в іншу каструлю, залийте водою в пропорції 1 до 2 та поставте варитися до википання води на середньому вогні. Цибулю наріжте дрібними кубиками та обсмажте на олії зі спеціями 5 хвилин. Відварений рис зніміть з вогню і дайте йому трохи охолонути. Також зніміть з вогню цибулю. Рис і цибулю з'єднайте у мисці. Додайте фарш і 1 чайну ложку солі, добре вимішайте. Капусту варіть на невеликому вогні. Під час варіння виделкою знімайте по одному листя, яке стало пластичним. З відвареного капустяного листя зріжте потовщені прожилки. На кожен підготовлений капустяний лист викладіть по столовій ложці фаршу. Сформуйте голубці. Форму для запікання застеліть капустяним листям. Викладіть голубці, посипте їх чайною ложкою солі та залийте томатним соусом і 2 склянками води. Закрийте форму з голубцями фольгою та відправте у духовку, розігріту до 180 градусів, на 40 хвилин. Коли мине вказаний час, вийміть форму з духовки та зніміть фольгу. Змастіть голубці олією та запікайте ще 20 хвилин до легкого зарум'янювання.

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