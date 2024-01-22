Загалом страві на приготування потрібна орієнтовно година. Тоді голубці не будуть сирими, але ще залишаться соковитими.
Буде смачно Це будуть найкращі чебуреки у вашому житті: готуємо за традиційним рецептом
Голубці в духовці у томатному соусі
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Приготування:
- Капусту помийте, зніміть верхнє пошкоджене листя і виріжте качан. Покладіть голівку в каструлю і залийте водою. Поставте каструлю на плиту й доведіть до кипіння.
- Тим часом насипте рис в іншу каструлю, залийте водою в пропорції 1 до 2 та поставте варитися до википання води на середньому вогні.
- Цибулю наріжте дрібними кубиками та обсмажте на олії зі спеціями 5 хвилин.
- Відварений рис зніміть з вогню і дайте йому трохи охолонути. Також зніміть з вогню цибулю.
- Рис і цибулю з'єднайте у мисці. Додайте фарш і 1 чайну ложку солі, добре вимішайте.
- Капусту варіть на невеликому вогні. Під час варіння виделкою знімайте по одному листя, яке стало пластичним.
- З відвареного капустяного листя зріжте потовщені прожилки. На кожен підготовлений капустяний лист викладіть по столовій ложці фаршу. Сформуйте голубці.
- Форму для запікання застеліть капустяним листям. Викладіть голубці, посипте їх чайною ложкою солі та залийте томатним соусом і 2 склянками води.
- Закрийте форму з голубцями фольгою та відправте у духовку, розігріту до 180 градусів, на 40 хвилин.
- Коли мине вказаний час, вийміть форму з духовки та зніміть фольгу. Змастіть голубці олією та запікайте ще 20 хвилин до легкого зарум'янювання.