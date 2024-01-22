Простой секрет от бабушки: сколько времени печь голубцы в духовке, чтобы они не были сырыми
22 января 2024, 14:50Читати новину українською
Источник:УНИАН
Голубцы можно готовить и на плите, и в духовке. Однако очень важно знать точное время, сколько их нужно выпекать.
В общем, блюду на приготовление требуется ориентировочно час. Тогда голубцы не будут сырыми, но еще останутся сочными.
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Голубцы в духовке в томатном соусе
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 капуста;
– 600 граммов фарша;
– 0,5 стакана риса;
– 200 граммов лука;
– 2 чайные ложки соли;
– 2 чайные ложки специй;
– 2 столовые ложки масла;
– 200 грамм томатного соуса.
Приготовление :
- Капусту помойте, снимите верхние поврежденные листья и вырежьте кочерыжку. Уложите головку в кастрюлю и залейте водой. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите до кипения.
- В это время насыпьте рис в другую кастрюлю, залейте водой в пропорции 1 к 2 и поставьте вариться до выкипания воды на среднем огне.
- Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле со специями 5 минут.
- Отваренный рис снимите с огня и дайте ему немного остыть. Также снимите с огня лук.
- Рис и лук соедините в миске. Добавьте фарш и 1 чайную ложку соли, хорошо вымешайте.
- Капусту варите на маленьком огне. Во время варки вилкой снимайте по одному листья, которые стали пластичными.
- С отварных капустных листьев срежьте утолщенные прожилки. На каждый подготовленный капустный лист выложите по столовой ложке фарша. Сформируйте голубцы.
- Форму для запекания застелите капустными листьями. Выложите голубцы, посыпьте их чайной ложкой соли и залейте томатным соусом и 2 стаканами воды.
- Закройте форму с голубцами фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут.
- По истечении указанного времени извлеките форму из духовки и снимите фольгу. Смажьте голубцы растительным маслом и запекайте еще 20 минут до легкого зарумянивания.