Сколько времени печь пиццу: готовим роскошную Маргариту – не устоит даже итальянец
24 января 2024, 15:10Читати новину українською
Источник:УНИАН
Маргарита – классика итальянской кухни. Несмотря на простоту, она способна удивить своим невероятным вкусом.
На запекание пиццы нужно совсем мало времени. Достаточно всего 5 – 10 минут.
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Рецепт Маргариты
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 стакана муки;
– стакан сметаны;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 2 яйца;
– половина чайной ложки соли;
– 1 столовая ложка сахара.
Начинка:
– томатный соус;
– моцарелла;
– томат;
– базилик и орегано по вкусу.
Приготовление:
- В просеянную муку добавьте яйца, сметану, сахар, растопленное масло и соль. Замесите однородное тесто, накройте и отставьте на 30 минут.
- Тем временем нарежьте помидор. Раскатайте тесто в круг и нанесите на него томатный соус.
- Далее выложите натертую моцареллу и помидор.
- Посыпьте все специями и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 5 – 10 минут. Готовьте до золотистой корочки и расплавленного сыра.