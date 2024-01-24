На запікання піци треба зовсім мало часу. Достатньо лише 5 – 10 хвилин.
Буде смачно Кращі, ніж у бабусі на базарі: готуємо повітряні біляші з м'ясом у духовці
Рецепт Маргарити
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- У просіяне борошно додайте яйця, сметану, цукор, розтоплене масло і сіль. Замісіть однорідне тісто, накрийте та відставте на 30 хвилин.
- Тим часом наріжте помідор. Розкачайте тісто в коло та нанесіть на нього томатний соус.
- Далі викладіть натерту моцарелу та помідор.
- Притрусіть усе спеціями та поставте у розігріту до 200 градусів духовку на 5 – 10 хвилин. Готуйте до золотистої скоринки та розплавленого сиру.