На запекание пиццы нужно совсем мало времени. Достаточно всего 5 – 10 минут.
Будет вкусно Лучше, чем у бабушки на базаре: готовим воздушные беляши с мясом в духовке
Рецепт Маргариты
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- В просеянную муку добавьте яйца, сметану, сахар, растопленное масло и соль. Замесите однородное тесто, накройте и отставьте на 30 минут.
- Тем временем нарежьте помидор. Раскатайте тесто в круг и нанесите на него томатный соус.
- Далее выложите натертую моцареллу и помидор.
- Посыпьте все специями и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 5 – 10 минут. Готовьте до золотистой корочки и расплавленного сыра.