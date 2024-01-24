На запекание пиццы нужно совсем мало времени. Достаточно всего 5 – 10 минут.

Будет вкусно Лучше, чем у бабушки на базаре: готовим воздушные беляши с мясом в духовке

Рецепт Маргариты

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. В просеянную муку добавьте яйца, сметану, сахар, растопленное масло и соль. Замесите однородное тесто, накройте и отставьте на 30 минут.
  2. Тем временем нарежьте помидор. Раскатайте тесто в круг и нанесите на него томатный соус.
  3. Далее выложите натертую моцареллу и помидор.
  4. Посыпьте все специями и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 5 – 10 минут. Готовьте до золотистой корочки и расплавленного сыра.