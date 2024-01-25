Готовить сырник совсем не трудно. Вам нужно лишь немного времени и простые ингредиенты.
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Рецепт львовского сырника
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Приготовление:
- Смешайте муку, какао, сахар и разрыхлитель.
- Добавьте яйца и растопленный, но не горячий маргарин. Замесите тесто, поделите его на 2 части и положите в холодильник на час.
- Тем временем взбейте в блендере все ингредиенты для начинки.
- Смажьте ︎форму маслом. Натрите 1 кусок теста на крупную терку. Немного разровняйте и выложите начинку. Сверху натрите другой кусок.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1 час. Готовый сырник оставьте немного остыть и только после этого достаньте его из формы.