Если у вас нет варенья или джема, можете использовать замороженные ягоды. В частности, сочная вишня хорошо сочетается с песочным тестом.

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Тертый пирог с вишней – рецепт

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 200 граммов масла;

– 200 граммов сахара;

– 370 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 800 граммов вишен;

– 2 столовые ложки крахмала.

Приготовление:

Сливочное масло перетрите с яйцом, 100 граммами сахара, мукой и разрыхлителем. Разделите тесто на две части, меньшую из которых положите в морозилку. Вишню откиньте на сито, чтобы стек весь сок. При необходимости можно легко ее отжать. Из большей части теста сформуйте низ и бортики будущего пирога. Духовку разогрейте до 180 градусов. Ягоды выложите на тесто, присыпьте оставшимся сахаром и крахмалом. Оставшееся тесто натрите сверху и отправьте в духовку на 25 – 30 минут. Подавайте готовый пирог с шариком мороженого.

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