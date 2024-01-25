Если у вас нет варенья или джема, можете использовать замороженные ягоды. В частности, сочная вишня хорошо сочетается с песочным тестом.

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Тертый пирог с вишней – рецепт

  • Время: 50 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Сливочное масло перетрите с яйцом, 100 граммами сахара, мукой и разрыхлителем. Разделите тесто на две части, меньшую из которых положите в морозилку.
  2. Вишню откиньте на сито, чтобы стек весь сок. При необходимости можно легко ее отжать.
  3. Из большей части теста сформуйте низ и бортики будущего пирога.
  4. Духовку разогрейте до 180 градусов. Ягоды выложите на тесто, присыпьте оставшимся сахаром и крахмалом.
  5. Оставшееся тесто натрите сверху и отправьте в духовку на 25 – 30 минут. Подавайте готовый пирог с шариком мороженого.