Готувати сирник зовсім не важко. Вам потрібно лише трохи часу та прості інгредієнти.

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Рецепт львівського сирника

  • Час: 2 години
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Змішайте борошно, какао, цукор та розпушувач.
  2. Додайте яйця та розтоплений, але не гарячий маргарин. Замісіть тісто, поділіть його на 2 частини та покладіть в холодильник на годину.
  3. Тим часом збийте в блендері всі інгредієнти для начинки.
  4. Змастіть ︎форму маслом. Натріть 1 шматок тіста на велику терку. Трошки розрівняйте та викладіть начинку. Зверху натріть інший шматок.
  5. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 1 годину. Готовий сирник залиште трошки охолонути та лише після цього дістаньте його з форми.