Готувати сирник зовсім не важко. Вам потрібно лише трохи часу та прості інгредієнти.
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Рецепт львівського сирника
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Приготування:
- Змішайте борошно, какао, цукор та розпушувач.
- Додайте яйця та розтоплений, але не гарячий маргарин. Замісіть тісто, поділіть його на 2 частини та покладіть в холодильник на годину.
- Тим часом збийте в блендері всі інгредієнти для начинки.
- Змастіть ︎форму маслом. Натріть 1 шматок тіста на велику терку. Трошки розрівняйте та викладіть начинку. Зверху натріть інший шматок.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 1 годину. Готовий сирник залиште трошки охолонути та лише після цього дістаньте його з форми.