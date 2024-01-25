Сколько времени печь сырник, чтобы он остался сочным: простой рецепт гениального десерта

Сырник, пожалуй, любят все. Попробуйте приготовить его по этому рецепту и точно не останетесь разочарованными.

Готовить сырник совсем не трудно. Вам нужно лишь немного времени и простые ингредиенты.

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Рецепт львовского сырника

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8

Ингредиенты:

– 450 граммов муки;

– 3 столовые ложки какао;

– 2 яйца;

– 200 граммов сахара;

– 250 граммов маргарина;

– 2 чайные ложки разрыхлителя.

Для творожной начинки:

– 1 килограмм творога;

– 100 граммов масла;

– 5 яиц;

– 200 граммов сахара;

– 2 столовые ложки манки;

– 0,5 столовой ложки крахмала по желанию;

– ванильный сахар.

Приготовление:

Смешайте муку, какао, сахар и разрыхлитель. Добавьте яйца и растопленный, но не горячий маргарин. Замесите тесто, поделите его на 2 части и положите в холодильник на час. Тем временем взбейте в блендере все ингредиенты для начинки. Смажьте ︎форму маслом. Натрите 1 кусок теста на крупную терку. Немного разровняйте и выложите начинку. Сверху натрите другой кусок. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1 час. Готовый сырник оставьте немного остыть и только после этого достаньте его из формы.