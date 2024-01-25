Сколько времени печь сырник, чтобы он остался сочным: простой рецепт гениального десерта
25 января 2024, 16:20Читати новину українською
Источник:Cookpad
Сырник, пожалуй, любят все. Попробуйте приготовить его по этому рецепту и точно не останетесь разочарованными.
Готовить сырник совсем не трудно. Вам нужно лишь немного времени и простые ингредиенты.
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Рецепт львовского сырника
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 450 граммов муки;
– 3 столовые ложки какао;
– 2 яйца;
– 200 граммов сахара;
– 250 граммов маргарина;
– 2 чайные ложки разрыхлителя.
Для творожной начинки:
– 1 килограмм творога;
– 100 граммов масла;
– 5 яиц;
– 200 граммов сахара;
– 2 столовые ложки манки;
– 0,5 столовой ложки крахмала по желанию;
– ванильный сахар.
Приготовление:
- Смешайте муку, какао, сахар и разрыхлитель.
- Добавьте яйца и растопленный, но не горячий маргарин. Замесите тесто, поделите его на 2 части и положите в холодильник на час.
- Тем временем взбейте в блендере все ингредиенты для начинки.
- Смажьте ︎форму маслом. Натрите 1 кусок теста на крупную терку. Немного разровняйте и выложите начинку. Сверху натрите другой кусок.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1 час. Готовый сырник оставьте немного остыть и только после этого достаньте его из формы.