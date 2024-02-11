Сладкая колбаска готовится очень просто. Кроме того, для нее нужны привычные всем ингредиенты.

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Сладкая колбаска – классический рецепт со сгущенным молоком

  • Время: 10 минут + 1 час на стабилизацию
  • Порций: 8

Самый простой рецепт из детства: готовим сладкую колбаску с орехами и сгущенным молоком
Масло должно быть комнатной температуры / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Масло нарежьте кусочками, орехи измельчите, а печенье поломайте.
  2. Соедините все ингредиенты в одной миске. Туда же добавьте какао-порошок и сгущенное молоко.
  3. Тщательно вымесите до однородной массы, выложите массу на пленку, закрутите колбаской.
  4. Поставьте в холодильник на 1 час до застывания.