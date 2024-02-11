Солодка ковбаска готується дуже просто. Окрім того, для неї потрібні звичні всім інгредієнти.

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Солодка ковбаска – класичний рецепт зі згущеним молоком

  • Час: 10 хвилин + 1 година на стабілізацію
  • Порцій: 8

Найпростіший рецепт з дитинства: готуємо солодку ковбаску з горіхами та згущеним молоком
Масло має бути кімнатної температури / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Масло наріжте шматочками, горіхи подрібніть, а печиво поламайте.
  2. З'єднайте всі інгредієнти в одній мисці. Туди ж додайте какао-порошок і згущене молоко.
  3. Ретельно вимісіть до однорідної маси, викладіть масу на плівку, закрутіть ковбаскою.
  4. Поставте в холодильник на 1 годину до застигання.