Самый простой рецепт из детства: готовим сладкую колбаску с орехами и сгущенным молоком

11 февраля 2024, 11:25
Читати новину українською

Источник:

УНИАН

Многие помнят сладкую колбаску еще с детства. Побалуйте себя этим простым десертом и во взрослом возрасте.

Сладкая колбаска готовится очень просто. Кроме того, для нее нужны привычные всем ингредиенты.

Стоит попробовать После этого десерта в вас влюбится каждый: рецепт шоколадного фондана на День Валентина

Сладкая колбаска – классический рецепт со сгущенным молоком

  • Время: 10 минут + 1 час на стабилизацию
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 400 граммов сахарного песочного печенья;
– 190 граммов сгущенного молока;
– 100 граммов масла;
– 50 граммов грецких орехов;
– 3 столовые ложки какао.


Масло должно быть комнатной температуры / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Масло нарежьте кусочками, орехи измельчите, а печенье поломайте.
  2. Соедините все ингредиенты в одной миске. Туда же добавьте какао-порошок и сгущенное молоко.
  3. Тщательно вымесите до однородной массы, выложите массу на пленку, закрутите колбаской.
  4. Поставьте в холодильник на 1 час до застывания.
Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить бюджетные рогалики с вареньем. Они перенесут вас в детство.
Автор: Ольга Котів