Самый простой рецепт из детства: готовим сладкую колбаску с орехами и сгущенным молоком
11 февраля 2024, 11:25Читати новину українською
Источник:УНИАН
Многие помнят сладкую колбаску еще с детства. Побалуйте себя этим простым десертом и во взрослом возрасте.
Сладкая колбаска готовится очень просто. Кроме того, для нее нужны привычные всем ингредиенты.
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Сладкая колбаска – классический рецепт со сгущенным молоком
- Время: 10 минут + 1 час на стабилизацию
- Порций: 8
– 400 граммов сахарного песочного печенья;
– 190 граммов сгущенного молока;
– 100 граммов масла;
– 50 граммов грецких орехов;
– 3 столовые ложки какао.
Масло должно быть комнатной температуры / Фото Unsplash
Приготовление:
- Масло нарежьте кусочками, орехи измельчите, а печенье поломайте.
- Соедините все ингредиенты в одной миске. Туда же добавьте какао-порошок и сгущенное молоко.
- Тщательно вымесите до однородной массы, выложите массу на пленку, закрутите колбаской.
- Поставьте в холодильник на 1 час до застывания.