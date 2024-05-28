Как у бабушки: готовим роскошные вареники с вишнями и клубникой

Сладкие вареники обожают многие украинцы. Особого внимания заслуживают вареники с вишнями.

Они готовятся на пару. Так вкус клубники и вишен будет еще более интенсивным.

Будет вкусно На аромат сбегутся все: готовим фантастические улитки с вишнями

Варенички с вишнями и клубникой

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

– 250 граммов кефира;– щепотка соли;– 1 чайная ложка соды;– 300 граммов муки.– 100 граммов вишен;– 100 граммов клубники;– 100 граммов сахара;– 1 чайная ложка крахмала;– масло по вкусу.

Смотрите, как приготовить вкусные вареники с вишнями: видео

Приготовление:

К едва теплому кефиру добавьте соль, соду и просеянную муку. Замешайте мягкое тесто. Оставьте под пленкой на 15 минут. Ягоды промойте от грязи, достаньте косточки из вишен. Клубнику нарежьте на маленькие кусочки. Отдельно смешайте сахар и крахмал. Тесто помните и раскатайте в пласт средней толщины. Вырежьте кружочки среднего диаметра и выложите на них начинку. Сверху посыпьте сахаром с крахмалом. Хорошо защепите края. Выложите вареники на дощечку, присыпанную мукой. Налейте в кастрюлю 1/3 воды, сверху положите марлю и обвяжите веревкой, чтобы она была хорошо натянута. Доведите воду до кипения и намочите марлю. Выложите вареники, накройте крышкой и варите 6 минут. Готовые вареники смажьте сливочным маслом и посыпьте сахаром.