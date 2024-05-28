Как у бабушки: готовим роскошные вареники с вишнями и клубникой
28 мая 2024, 14:53Читати новину українською
Источник:yuliia.senych
Сладкие вареники обожают многие украинцы. Особого внимания заслуживают вареники с вишнями.
Они готовятся на пару. Так вкус клубники и вишен будет еще более интенсивным.
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Варенички с вишнями и клубникой
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
– 250 граммов кефира;
– щепотка соли;
– 1 чайная ложка соды;
– 300 граммов муки.
Начинка:
– 100 граммов вишен;
– 100 граммов клубники;
– 100 граммов сахара;
– 1 чайная ложка крахмала;
– масло по вкусу.
Смотрите, как приготовить вкусные вареники с вишнями: видео
Приготовление:
- К едва теплому кефиру добавьте соль, соду и просеянную муку. Замешайте мягкое тесто. Оставьте под пленкой на 15 минут.
- Ягоды промойте от грязи, достаньте косточки из вишен. Клубнику нарежьте на маленькие кусочки. Отдельно смешайте сахар и крахмал.
- Тесто помните и раскатайте в пласт средней толщины. Вырежьте кружочки среднего диаметра и выложите на них начинку. Сверху посыпьте сахаром с крахмалом. Хорошо защепите края.
- Выложите вареники на дощечку, присыпанную мукой. Налейте в кастрюлю 1/3 воды, сверху положите марлю и обвяжите веревкой, чтобы она была хорошо натянута.
- Доведите воду до кипения и намочите марлю. Выложите вареники, накройте крышкой и варите 6 минут. Готовые вареники смажьте сливочным маслом и посыпьте сахаром.