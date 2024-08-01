Густое сливовое повидло: надежный рецепт, проверенный годами
1 августа 2024, 20:37Читати новину українською
Источник:Shuba
Сливовое повидло точно пригодится зимой. Его очень вкусно есть самостоятельно или сделать на его основе ряд десертов.
Готовить такое повидло совсем не трудно. Обязательно попробуйте, пока продолжается сезон.
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Сливовое повидло
- Время: 2 часа
- Порций: 4
– 1 килограмм слив;
– 700 граммов сахара;
– 2 грамма лимонной кислоты.
Приготовление:
- Сливы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Нарежьте на дольки, выложите в кастрюлю и засыпьте сахаром. Добавьте лимонную кислоту и перемешайте.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь. Помешивая, нагрейте до закипания. После этого уменьшите огонь до минимального и варите 30 минут, помешивая и снимая пену.
- Перебейте блендером до однородности. Доведите до кипения и на умеренном огне варите еще 1 – 1,5 часа, периодически помешивая.
- Тем временем простерилизуйте 2 полулитровые банки. Крышки прокипятите 3 минуты.
- Горячее повидло разложите в простерилизованные банки и герметично закройте крышками. Оставьте до полного остывания. Храните в темном прохладном месте.