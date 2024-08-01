Готувати таке повидло зовсім не важко. Обов'язково спробуйте, поки триває сезон.
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Сливове повидло
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Приготування:
- Сливи помийте, розріжте навпіл і видаліть кісточки. Наріжте на часточки, викладіть у каструлю і засипте цукром. Додайте лимонну кислоту і перемішайте.
- Поставте каструлю на середній вогонь. Помішуючи, нагрійте до закипання. Після цього зменште вогонь до мінімального і варіть 30 хвилин, помішуючи та знімаючи піну.
- Перебийте блендером до однорідності. Доведіть до кипіння і на помірному вогні варіть ще 1 – 1,5 години, періодично помішуючи.
- Тим часом простерилізуйте банки 2 півлітрові банки. Кришки прокип'ятіть 3 хвилини.
- Гаряче повидло розкладіть у простерилізовані банки та герметично закрийте кришками. Залиште до повного охолодження. Зберігайте у темному прохолодному місці.