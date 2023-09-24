Фирменный песочный пирог со сливами от Ольги Сумской – семейный рецепт

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась с читателями семейным рецептом вкусного сливового пирога, который охотно готовит дома. Почему бы и нам не попробовать его в эти выходные?

Пока сезон слив в разгаре, скорее готовить сочный пирог с нежным белковым слоем по рецепту Оли Сумской. Актриса рассказала на своей странице в соцсети, что семейный фирменный рецепт, который она обожает.

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А мы добавим, что такой вариант домашней выпечки приятно удивит вкусом, он не сложен в приготовлении и подойдет для семейного чаепития.

Рецепт песочного сливового пирога

Время: 60 минут

60 минут Порции: 8

– 700 граммов сливок;– 3 стакана муки + 1 для замеса;– 200 граммов сливочного масла;– 4 куриных яйца;– ванильный сахар;– разрыхлитель для теста или щепотка соды;– 1 столовая ложка сока лимона;– 1,5 стакана сахара.

Приготовление:

Отделяем желтки от белков. Отправляем белки в холодильник, а желтки взбиваем с сахаром.

Взбитые желтки вводим в муку.

На крупной терке натираем холодное сливочное масло и смешиваем с мукой, разрыхлителем и лимонным соком. Добавляем ванильный сахар и вымешиваем однородное тесто. Оно не должно липнуть в руки – это важно.

Формируем шарик, заворачиваем в слой пищевой пленки и кладем в холодильник на 10 – 15 минут. Тем временем взбиваем белки до стойких пиков, постепенно вводя чуть больше полустакана сахара и чайную ложечку лимонного сока. Должна получиться густая, устойчивая масса. Отправляем белки в холодильник.

Тщательно моем сливы, разрезаем пополам и отделяем от косточек.

Раскатываем готовое тесто на пергаменте для выпечки. Формируем его на противень и выкладываем половинки слив.

Разогреваем духовку до 160 градусов и отправляем все выпекаться 20 – 30 минут.

Вынимаем противень с тестом и сливами из духовки, покрываем взбитыми белками и снова ставим в духовку. Запекаем еще 5 – 7 минут, чтобы белки взялись румяной корочкой.

Подаем пирог со сливами к столу теплым.

Приятного аппетита!

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