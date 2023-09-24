Фирменный песочный пирог со сливами от Ольги Сумской – семейный рецепт
24 сентября 2023, 12:59Читати новину українською
Источник:Ольга Сумская
Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась с читателями семейным рецептом вкусного сливового пирога, который охотно готовит дома. Почему бы и нам не попробовать его в эти выходные?
Пока сезон слив в разгаре, скорее готовить сочный пирог с нежным белковым слоем по рецепту Оли Сумской. Актриса рассказала на своей странице в соцсети, что семейный фирменный рецепт, который она обожает.
Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша
А мы добавим, что такой вариант домашней выпечки приятно удивит вкусом, он не сложен в приготовлении и подойдет для семейного чаепития.
Рецепт песочного сливового пирога
- Время: 60 минут
- Порции: 8
– 700 граммов сливок;
– 3 стакана муки + 1 для замеса;
– 200 граммов сливочного масла;
– 4 куриных яйца;
– ванильный сахар;
– разрыхлитель для теста или щепотка соды;
– 1 столовая ложка сока лимона;
– 1,5 стакана сахара.
Приготовление:
- Отделяем желтки от белков. Отправляем белки в холодильник, а желтки взбиваем с сахаром.
- Взбитые желтки вводим в муку.
- На крупной терке натираем холодное сливочное масло и смешиваем с мукой, разрыхлителем и лимонным соком. Добавляем ванильный сахар и вымешиваем однородное тесто. Оно не должно липнуть в руки – это важно.
- Формируем шарик, заворачиваем в слой пищевой пленки и кладем в холодильник на 10 – 15 минут. Тем временем взбиваем белки до стойких пиков, постепенно вводя чуть больше полустакана сахара и чайную ложечку лимонного сока. Должна получиться густая, устойчивая масса. Отправляем белки в холодильник.
- Тщательно моем сливы, разрезаем пополам и отделяем от косточек.
- Раскатываем готовое тесто на пергаменте для выпечки. Формируем его на противень и выкладываем половинки слив.
- Разогреваем духовку до 160 градусов и отправляем все выпекаться 20 – 30 минут.
- Вынимаем противень с тестом и сливами из духовки, покрываем взбитыми белками и снова ставим в духовку. Запекаем еще 5 – 7 минут, чтобы белки взялись румяной корочкой.
- Подаем пирог со сливами к столу теплым.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить творожную запеканку с грушами.