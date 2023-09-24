Доки сезон слив у розпалі, мерщій готувати соковитий пиріг з ніжним білковим шаром за рецептом Олі Сумської. Акторка розповіла на своїй сторінці в соцмережі, що родинний фірмовий рецепт, який вона обожнює.

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А ми додамо, що такий варіант домашньої випічки приємно здивує смаком, він не складний у приготуванні та підійде для сімейного чаювання.

Рецепт пісочного сливового пирога

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 700 грамів сливок;

– 3 склянки борошна + 1 для замісу;

– 200 грамів вершкового масла;

– 4 курячі яйця;

– ванільний цукор;

– розпушувач для тіста або дрібка соди;

– 1 столова ложка соку лимона;

– 1,5 склянки цукру.

Приготування:

Відділяємо жовтки від білків. Відправляємо білки в холодильник, а жовтки збиваємо з цукром.

Збиті жовтки вводимо до борошна.

На крупній тертці натираємо холодне вершкове масло і змішуємо з борошном, розпушувачем та лимонним соком. Додаємо ванільний цукор та вимішуємо однорідне тісто. Воно не має липнути до рук – це важливо.

Формуємо кульку, загортаємо у шар харчової плівки і кладемо до холодильника на 10 – 15 хвилин. Тим часом збиваємо білки до стійких піків, поступово вводячи трохи більше, ніж пів склянки цукру і чайну ложечку лимонного соку. Має вийти густа, стійка маса. Відправляємо білки в холодильник.

Ретельно миємо сливи, розрізаємо навпіл та відділяємо від кісточок.

Розкачуємо готове тісто на пергаменті для випікання. Формуємо його на деко і викладаємо половинки слив.

Розігріваємо духовку до 160 градусів та відправляємо все випікатися 20 – 30 хвилин.

Виймаємо деко з тістом і сливами з духовки, покриваємо збитими білками та знову ставимо в духовку. Запікаємо ще 5 – 7 хвилин, аби білки взялися рум'яною скоринкою.

Подаємо пиріг зі сливами до столу теплим.

Смачного!

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