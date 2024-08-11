Легендарный сливовый пирог из газеты New York Times: элементарный рецепт

11 августа 2024, 23:52
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Автор: Ольга Котив

Источник:

Shuba

Сливовый пирог из New York Times уже давно стал классикой. Его любят не только за вкус, но и за простоту приготовления.

Такой пирог точно понравится вашим близким. Обязательно воплотите этот рецепт в жизнь.

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Сливовый пирог со сливами

  • Время: 1 час 15 минут
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 120 граммов сахара;
– 120 граммов масла;
– 130 граммов муки;
– 4 грамма разрыхлителя;
– соль по вкусу;
– 2 яйца;
– 12 слив;
– сок половины лимона;
– корица по вкусу.

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте размягченное масло и сахар. Взбейте миксером.
  2. Добавьте в просеянную муку, разрыхлитель, соль и яйца. Хорошо взбейте миксером до пышной массы.
  3. Выложите тесто в форму диаметром 20 – 25 сантиметров.
  4. Каждую сливу разрежьте пополам, удалите косточку. Выложите половинки слив на тесто срезом вверх. Слегка сбрызните их лимонным соком.
  5. Смешайте корицу с сахаром и посыпьте сливы.
  6. Выпекайте примерно 1 час при 180 градусах.
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