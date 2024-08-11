Такий пиріг точно сподобається вашим близьким. Обов'язково втільте цей рецепт в життя.
Буде смачно Пиріг "Трухлявий пень": готуємо ідеальний десерт з найпростіших інгредієнтів
Сливовий пиріг
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- У глибокій мисці змішайте розм'якшене масло та цукор. Збийте міксером.
- Додайте у просіяне борошно, розпушувач, сіль і яйця. Добре збийте міксером до пишної маси.
- Викладіть тісто у форму діаметром 20 – 25 сантиметрів.
- Кожну сливу розріжте навпіл, видаліть кісточку. Викладіть половинки слив на тісто зрізом догори. Злегка збризніть їх лимонним соком.
- Змішайте корицю з цукром і посипте сливи.
- Випікайте приблизно 1 годину при 180 градусах.