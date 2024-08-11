Такий пиріг точно сподобається вашим близьким. Обов'язково втільте цей рецепт в життя.

Буде смачно Пиріг "Трухлявий пень": готуємо ідеальний десерт з найпростіших інгредієнтів

Сливовий пиріг

  • Час: 1 година 15 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. У глибокій мисці змішайте розм'якшене масло та цукор. Збийте міксером.
  2. Додайте у просіяне борошно, розпушувач, сіль і яйця. Добре збийте міксером до пишної маси.
  3. Викладіть тісто у форму діаметром 20 – 25 сантиметрів.
  4. Кожну сливу розріжте навпіл, видаліть кісточку. Викладіть половинки слив на тісто зрізом догори. Злегка збризніть їх лимонним соком.
  5. Змішайте корицю з цукром і посипте сливи.
  6. Випікайте приблизно 1 годину при 180 градусах.