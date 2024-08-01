Так быстро, что вы и глазом не успеете моргнуть: готовим слойки со сливами
1 августа 2024, 22:30Читати новину українською
Источник:Yuliia.senych
Вкусный десерт можно приготовить по-настоящему просто. Кроме этого, вам не нужно массы ингредиентов.
В этом рецепте используются сливы. Однако вы можете брать любые фрукты или ягоды, которые вам нравятся.
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Слойки со сливами
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 1 пласт слоеного теста;
– 200 граммов слив;
– сахар по вкусу;
– желток для смазывания.
Смотрите, как приготовить слойки со сливами: видео
Приготовление:
- Тесто заблаговременно достаньте, чтобы разморозилось. Для начинки сливы помойте и поделите пополам. Уберите косточки.
- Тесто нарежьте на квадратики. Положите сливы, закройте слойки и придавите вилкой по краям.
- Смажьте желтком и присыпьте сахаром. Отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. По желанию, присыпьте готовые слойки сахарной пудрой.