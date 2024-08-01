У цьому рецепті використовуються сливи. Проте ви можете брати будь-які фрукти чи ягоди, які вам подобаються.

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Слойки зі сливами

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як приготувати слойки зі сливами: відео

Приготування:

  1. Тісто завчасно дістаньте, щоб розморозилось. Для начинки сливи помийте та поділіть навпіл. Приберіть кісточки.
  2. Тісто наріжте на квадратики. Покладіть сливи, закрийте слойки та придавіть виделкою по краях.
  3. Змастіть жовтком та присипте цукром. Відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. За бажанням, присипте готові слойки цукровою пудрою.