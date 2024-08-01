У цьому рецепті використовуються сливи. Проте ви можете брати будь-які фрукти чи ягоди, які вам подобаються.
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Слойки зі сливами
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться, як приготувати слойки зі сливами: відео
Приготування:
- Тісто завчасно дістаньте, щоб розморозилось. Для начинки сливи помийте та поділіть навпіл. Приберіть кісточки.
- Тісто наріжте на квадратики. Покладіть сливи, закрийте слойки та придавіть виделкою по краях.
- Змастіть жовтком та присипте цукром. Відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. За бажанням, присипте готові слойки цукровою пудрою.