Вкуснее, чем в лучшей кондитерской: готовим простые слойки с вишнями и шоколадом
21 февраля 2024, 15:15Читати новину українською
Источник:_lady.stegantseva_
Вкусные сладкие слойки можно очень быстро приготовить дома. Для этого надо лишь купить готовое слоеное тесто.
В этом рецепте используется вишня. Однако вы можете брать фрукты или ягоды, которые у вас есть.
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Слойки со слоеного теста с вишней и шоколадом
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 300 граммов вишен;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 225 граммов слоеного теста;
– 1 яйцо;
– молочный шоколад по желанию.
Приготовление:
- Вишню смешайте с сахаром и крахмалом и поставьте на средний огонь. Варите, помешивая, до испарения жидкости.
- Готовое слоеное тесто порежьте на большие квадраты. Сделайте на каждом надрезы от противоположных углов, отступив по сантиметру от края. Сложите тесто лодочками.
- На каждую выложите начинку и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.
- Готовые слойки полейте по желанию растопленным шоколадом.