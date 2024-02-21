У цьому рецепті використовується вишня. Однак ви можете брати фрукти чи ягоди, які у вас є.
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Слойки з листкового тіста з вишнею та шоколадом
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Вишню змішайте з цукром та крохмалем і поставте на середній вогонь. Варіть, помішуючи, до випаровування рідини.
- Готове листкове тісто поріжте на великі квадрати. Зробіть на кожному надрізи від протилежних кутів, відступивши по сантиметру від краю. Складіть тісто човниками.
- На кожен викладіть начинку та випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.
- Готові слойки полийте за бажанням розтопленим шоколадом.