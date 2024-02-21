У цьому рецепті використовується вишня. Однак ви можете брати фрукти чи ягоди, які у вас є.

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Слойки з листкового тіста з вишнею та шоколадом

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів вишень;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 225 грамів листкового тіста;

– 1 яйце;

– молочний шоколад за бажанням.

Приготування:

Вишню змішайте з цукром та крохмалем і поставте на середній вогонь. Варіть, помішуючи, до випаровування рідини. Готове листкове тісто поріжте на великі квадрати. Зробіть на кожному надрізи від протилежних кутів, відступивши по сантиметру від краю. Складіть тісто човниками. На кожен викладіть начинку та випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин. Готові слойки полийте за бажанням розтопленим шоколадом.

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