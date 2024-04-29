Однією з ключових складових успішного святкового столу є м'ясо. Якщо все зробити правильно, то воно буде соковитим та ароматним. Вся таємниця криється в маринаді, і саме тому знання точних пропорцій інгредієнтів важливе для досягнення найкращого результату.

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Маринад для м'яса

Інгредієнти:

– 1 свиняча рулька (приблизно 1,3 кілограма або 800 грамів без кістки), також підійде підчеревина;

– 16 грамів солі (2% від ваги м’яса);

– 2 грами чорного перцю горошком;

– 1 грам сухого часнику;

– 1 столова ложка горілки.

Приготування:

Рульку потрібно замочити на декілька годин у холодній воді, а потім очистити за допомогою ножа. Зробіть поздовжній надріз і видаліть кістку. Виріжте частину м’яса для начинки, залишіть м’ясо на шкірі, яка стане зовнішньою оболонкою рулету. Наріжте вирізане м’ясо на шматки (можна додати куски сала чи куряче філе). Все це обсипте сіллю та спеціями, побризкайте горілкою. Тісно загорніть у форму рулету, шкірою назовні, і міцно зв'яжіть ниткою, ретельно натираючи сіллю. Загорніть у харчову плівку та залишіть у холодильнику на три дні. Після цього, не знімаючи плівку, варіть рулет впродовж трьох годин у воді, температура якої повинна становити 80ºC (вода має бути гарячою, але без бульбашок). Потім швидко охолодіть у холодній воді і залиште в холодильнику. Подавайте, нарізавши на дуже тонкі скибочки.

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