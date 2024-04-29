Маринад для мяса на Пасху: точные пропорции для идеального результата
29 апреля 2024, 05:30Читати новину українською
Источник:lutsk
Пасха – отличная возможность наслаждаться разнообразными мясными вкусностями. Однако для начала их следует правильно приготовить. А в мясе самое главное – это пропорции!
Одной из ключевых составляющих успешного праздничного стола есть мясо. Если все сделать правильно, то оно будет сочным и ароматным. Вся тайна кроется в маринаде, и именно поэтому знание точных пропорций ингредиентов важно для достижения наилучшего результата.
Интересно Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с "Водным Миром"
Маринад для мясаИнгредиенты:
– 1 свиная рулька (приблизительно 1, 3 килограмма или 800 граммов без кости), также подойдет подбрюшина;
– 16 грамм соли (2% от веса мяса);
– 2 грамма черного перца горошком;
– 1 грамм сухого чеснока;
– 1 столовая ложка водки.
Приготовление:
- Рульку нужно замочить на несколько часов в холодной воде, а затем очистить с помощью ножа.
- Сделайте продольный надрез и удалите кость.
- Вырежьте часть мяса для начинки, оставьте мясо на коже, которая станет наружной оболочкой рулета.
- Нарежьте вырезанное мясо на куски (можно добавить куски сала или куриное филе).
- Все это обсыпьте солью и специями, побрызгайте водкой.
- Тесно заверните в форму рулета, кожей наружу, и крепко свяжите нитью, тщательно натирая солью. Заверните в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на три дня.
- После этого, не снимая пленку, варите рулет в течение трех часов в воде, температура которой должна составлять 80ºC (вода должна быть горячей, но без пузырьков).
- Затем быстро охладите в холодной воде и оставьте в холодильнике. Подавайте, нарезав на очень тонкие ломтики.