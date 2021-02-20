Как приготовить блины со шпинатом: домашний рецепт
Как приготовить вкусный и полезный завтрак? Smachno News подготовил для вас простой рецепт блинов со шпинатом, которые вы с легкостью приготовите дома.
Источник:24 канал
Оригинальный и вкусный завтрак – блины со шпинатом с добавлением томатов, домашнего мягкого сыра, украшенные миндальными хлопьями. Мы уверены, такое блюдо понравится всей семье.
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Рецепт блинов со шпинатом
Блины со шпинатом / Фото pexels.com
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте яйца с молоком, добавьте соль, воду, масло, перемешайте.
- Заранее разморозьте шпинат, добавьте ложку масла, измельчите в блендере в пюре, добавьте в тесто, перемешайте до однородной консистенции. Оставьте тесто при комнатной температуре на 20 минут.
- На горячую сковороду добавьте масло, вылейте небольшое количество теста, равномерно распределите. Каждый блин обжарьте несколько минут с обеих сторон.
- Помойте, очистите томаты, нарежьте кольцами.
- Выложите на тарелку блины, томаты, сверху мягкий сыр, задекорируйте миндальными хлопьями. Подавайте горячими. Приятного аппетита!
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