Как приготовить вкусный и полезный завтрак? Smachno News подготовил для вас простой рецепт блинов со шпинатом, которые вы с легкостью приготовите дома.

Оригинальный и вкусный завтрак – блины со шпинатом с добавлением томатов, домашнего мягкого сыра, украшенные миндальными хлопьями. Мы уверены, такое блюдо понравится всей семье. Читайте также Блины от Ярославского: простой и проверенный рецепт от шеф-повара Рецепт блинов со шпинатом Ингредиенты:

– 250 миллилитров молока 2,5-3,2%;

– 250 граммов муки;

– 250 миллилитров воды;

– 3 яйца;

– щепотка соли;

– 3 столовые ложки подсолнечного масла;

– 150 граммов шпината (свежего или замороженного);

– 1 томат;

– мягкий домашний сыр;

– миндальные хлопья. Блины со шпинатом / Фото pexels.com Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте яйца с молоком, добавьте соль, воду, масло, перемешайте. Заранее разморозьте шпинат, добавьте ложку масла, измельчите в блендере в пюре, добавьте в тесто, перемешайте до однородной консистенции. Оставьте тесто при комнатной температуре на 20 минут. На горячую сковороду добавьте масло, вылейте небольшое количество теста, равномерно распределите. Каждый блин обжарьте несколько минут с обеих сторон. Помойте, очистите томаты, нарежьте кольцами. Выложите на тарелку блины, томаты, сверху мягкий сыр, задекорируйте миндальными хлопьями. Подавайте горячими. Приятного аппетита!