Приготовить соленую карамель очень просто. Вам нужны всего 4 ингредиента.
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Соленая карамель
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Сахар насыпьте в кастрюлю с толстым дном и поставьте на средний огонь. Когда он начнет таять, начинайте перемешивать ложкой. Помешивайте постоянно, ведь сахар не должен пригореть.
- Когда он превратится в сироп красивого янтарно-коньячного цвета, добавьте нарезанное кусочками масло. Перемешивайте, пока оно полностью не растает.
- Когда смесь станет однородной, влейте сливки и варите минут 5 на минимальном огне, постоянно помешивая.
- Добавьте половину соли, перемешайте и попробуйте. Если вкус устраивает, снимите карамель с плиты, охладите и перелейте в красивую баночку.