Приготувати солону карамель дуже просто. Вам потрібні лише 4 інгредієнти.

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Солона карамель

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Цукор насипте у каструлю з товстим дном та поставте на середній вогонь. Коли він почне танути, починайте перемішувати ложкою. Помішуйте постійно, адже цукор не повинен пригоріти.
  2. Коли він перетвориться на сироп красивого бурштиново-коньячного кольору, додайте нарізане шматочками масло. Перемішуйте, поки воно повністю не розтане.
  3. Коли суміш стане однорідною, влийте вершки та варіть хвилин 5 на мінімальному вогні, постійно помішуючи.
  4. Додайте половину солі, перемішайте та скуштуйте. Якщо смак влаштовує, зніміть карамель з плити, охолодіть та перелийте у красиву баночку.