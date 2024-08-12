Приготувати солону карамель дуже просто. Вам потрібні лише 4 інгредієнти.
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Солона карамель
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Цукор насипте у каструлю з товстим дном та поставте на середній вогонь. Коли він почне танути, починайте перемішувати ложкою. Помішуйте постійно, адже цукор не повинен пригоріти.
- Коли він перетвориться на сироп красивого бурштиново-коньячного кольору, додайте нарізане шматочками масло. Перемішуйте, поки воно повністю не розтане.
- Коли суміш стане однорідною, влийте вершки та варіть хвилин 5 на мінімальному вогні, постійно помішуючи.
- Додайте половину солі, перемішайте та скуштуйте. Якщо смак влаштовує, зніміть карамель з плити, охолодіть та перелийте у красиву баночку.