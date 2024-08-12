В 10 раз вкуснее, чем магазинная: готовим соленую карамель

12 августа 2024, 20:43
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Автор: Ольга Котив

Источник:

Sally's Baking Recipes

Соленая карамель является идеальным дополнением к блинам или овсянке. Однако ее совсем не обязательно покупать.

Приготовить соленую карамель очень просто. Вам нужны всего 4 ингредиента.

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Соленая карамель

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 200 граммов сахара;
– 120 граммов сливок 33%;
– 100 граммов масла 73%;
– 1 чайная ложка морской соли.

Приготовление:

  1. Сахар насыпьте в кастрюлю с толстым дном и поставьте на средний огонь. Когда он начнет таять, начинайте перемешивать ложкой. Помешивайте постоянно, ведь сахар не должен пригореть.
  2. Когда он превратится в сироп красивого янтарно-коньячного цвета, добавьте нарезанное кусочками масло. Перемешивайте, пока оно полностью не растает.
  3. Когда смесь станет однородной, влейте сливки и варите минут 5 на минимальном огне, постоянно помешивая.
  4. Добавьте половину соли, перемешайте и попробуйте. Если вкус устраивает, снимите карамель с плиты, охладите и перелейте в красивую баночку.
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