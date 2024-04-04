Ваши родные будут просить только такие: готовим сказочные соленые сырники
4 апреля 2024, 12:26Читати новину українською
Источник:"Кухня как релакс"
Если вам надоели традиционные сладкие сырники, приготовьте соленые. Завтрак по этому рецепту поразит ваших родных.
Такие сырники прекрасно сочетаются с различными соусами, сметаной или гарниром из овощей. Кстати, готовятся они не на сковороде, а в духовке.
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Рецепт соленых сырников
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 12
– 300 граммов творога;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки манки;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 100 граммов сыра сулугуни;
– пучок укропа;
– 3 чайные ложки панировочных сухарей;
– 1 чайная ложка молотой паприки;
– 50 граммов масла.
Приготовление:
- Творог разотрите вилкой. Добавьте соль, яйца, манку и перемешайте. Отставьте на пол часа, чтобы манка набухла.
- Укроп измельчите, всыпьте к нему панировочные сухари, паприку и перемешайте.
- К творожной массе добавьте натертый сулугуни, разрыхлитель и хорошо вымешайте. Сделайте из массы круглые сырники толщиной 1 – 1,5 сантиметра и обваляйте их стороны в сухарях с укропом.
- Противень застелите пергаментом и выложите на него сырники. Сверху разложите по кусочку масла и выпекайте 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- Готовые сырники выложите на тарелку и подавайте со сметаной.