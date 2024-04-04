Ваши родные будут просить только такие: готовим сказочные соленые сырники

Если вам надоели традиционные сладкие сырники, приготовьте соленые. Завтрак по этому рецепту поразит ваших родных.

Такие сырники прекрасно сочетаются с различными соусами, сметаной или гарниром из овощей. Кстати, готовятся они не на сковороде, а в духовке.

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Рецепт соленых сырников

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 12

– 300 граммов творога;– 2 яйца;– 3 столовые ложки манки;– 0,5 чайной ложки соли;– 1 чайная ложка разрыхлителя;– 100 граммов сыра сулугуни;– пучок укропа;– 3 чайные ложки панировочных сухарей;– 1 чайная ложка молотой паприки;– 50 граммов масла.

Приготовление:

Творог разотрите вилкой. Добавьте соль, яйца, манку и перемешайте. Отставьте на пол часа, чтобы манка набухла. Укроп измельчите, всыпьте к нему панировочные сухари, паприку и перемешайте. К творожной массе добавьте натертый сулугуни, разрыхлитель и хорошо вымешайте. Сделайте из массы круглые сырники толщиной 1 – 1,5 сантиметра и обваляйте их стороны в сухарях с укропом. Противень застелите пергаментом и выложите на него сырники. Сверху разложите по кусочку масла и выпекайте 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Готовые сырники выложите на тарелку и подавайте со сметаной.