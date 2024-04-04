Такие сырники прекрасно сочетаются с различными соусами, сметаной или гарниром из овощей. Кстати, готовятся они не на сковороде, а в духовке.

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Рецепт соленых сырников

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 12

Приготовление:

  1. Творог разотрите вилкой. Добавьте соль, яйца, манку и перемешайте. Отставьте на пол часа, чтобы манка набухла.
  2. Укроп измельчите, всыпьте к нему панировочные сухари, паприку и перемешайте.
  3. К творожной массе добавьте натертый сулугуни, разрыхлитель и хорошо вымешайте. Сделайте из массы круглые сырники толщиной 1 – 1,5 сантиметра и обваляйте их стороны в сухарях с укропом.
  4. Противень застелите пергаментом и выложите на него сырники. Сверху разложите по кусочку масла и выпекайте 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
  5. Готовые сырники выложите на тарелку и подавайте со сметаной.