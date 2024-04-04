Такі сирники чудово поєднуються з різними соусами, сметаною або гарніром з овочів. До речі, готуються вони не на пательні, а в духовці.
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Рецепт солоних сирників
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 12
Приготування:
- Кисломолочний сир розітріть виделкою. Додайте сіль, яйця, манку і перемішайте. Відставте на пів години, щоб манка набухла.
- Кріп подрібніть, всипте до нього панірувальні сухарі, паприку й перемішайте.
- До сирної маси додайте натертий сулугуні, розпушувач і добре вимішайте. Зробіть з маси круглі сирники завтовшки 1 – 1,5 сантиметра та обваляйте їхні боки у сухарях з кропом.
- Деко застеліть пергаментом і викладіть на нього сирники. Зверху розкладіть по шматочку масла і випікайте 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
- Готові сирники викладіть на тарілку і подавайте зі сметаною.