Такі сирники чудово поєднуються з різними соусами, сметаною або гарніром з овочів. До речі, готуються вони не на пательні, а в духовці.

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Рецепт солоних сирників

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 12

Інгредієнти:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 2 яйця;

– 3 столові ложки манки;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 100 грамів сиру сулугуні;

– пучок кропу;

– 3 чайні ложки панірувальних сухарів;

– 1 чайна ложка меленої паприки;

– 50 грамів масла.

Приготування:

Кисломолочний сир розітріть виделкою. Додайте сіль, яйця, манку і перемішайте. Відставте на пів години, щоб манка набухла. Кріп подрібніть, всипте до нього панірувальні сухарі, паприку й перемішайте. До сирної маси додайте натертий сулугуні, розпушувач і добре вимішайте. Зробіть з маси круглі сирники завтовшки 1 – 1,5 сантиметра та обваляйте їхні боки у сухарях з кропом. Деко застеліть пергаментом і викладіть на нього сирники. Зверху розкладіть по шматочку масла і випікайте 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Готові сирники викладіть на тарілку і подавайте зі сметаною.

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