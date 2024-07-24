И тогда котлеты будут идеальными: какие правильные пропорции соли в фарше

Казалось бы, нет ничего проще, чем посолить мясо. Но оказывается, что нарушение пропорции негативно повлияет на результат.

Как делают все

Если вы готовите котлеты из свинины или говядины, то просто обязаны знать этот секрет. Он касается такого простого процесса, как соление. Почти все делают это "на глаз", и это надо воспринимать как ошибку, а не кулинарную традицию.

Читайте также Как из фастфуда, но еще вкуснее: возможно ли приготовить наггетсы дома

Дело в том, что от количества соли зависит консистенция мяса. Поэтому для получения идеального результата стоит придерживаться проверенных правил.

Как солить фарш

Если вы используете мелкую соль, то помните простую формулу:

Этот секрет пригодится, если вы готовите блюдо из свинины, говядины или индейки.