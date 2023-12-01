Выбирайте филе без чешуи, чтобы не заморачиваться над чисткой рыбы. Солить лосось гравлакс принципиально важно морской солью, ведь с ней будет гораздо вкуснее.
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Как приготовить малосольный лосось
- Время: 8 часов
- Порций: 8
Слабосоленый лосось – украшение праздничного стола / Фото Unsplash
Приготовление:
- Кусок лосося промочите бумажным полотенцем. С помощью рыбного пинцета извлеките все косточки.
- Со стороны кожуры сделайте неглубокие поперечные надрезы на расстоянии 1 сантиметр друг от друга, чтобы рыба хорошо просолилась со всех сторон.
- Перемешайте 3 столовых ложки сахара, 3 столовых ложки мелкой морской соли и 1 чайную ложку свежемолотого черного перца. Мелко порубите 100 граммов укропа.
- В стеклянный или стальной судок насыпьте половину смеси специй и выложите рыбу кожей вниз.
- Сверху посыпьте рыбу остатками смеси соли и сахара и укройте мелко нарубленным укропом.
- Накройте лосось деревянной дощечкой или стеклянным судком, нагрузите любым грузом и оставьте на 2 часа при комнатной температуре. Затем переставьте рыбу в холодильник на 6 часов.
- Смойте маринад и высушите рыбу бумажным полотенцем. Срежьте филе со шкурки и нарежьте порционными кусочками.
- Для соуса смешайте в миске венчиком 3 столовых ложки сладкой горчицы, 1 столовую ложку сахара, 1 столовую ложку белого винного уксуса, 100 миллилитров рафинированного подсолнечного масла и 2 столовых ложки мелко нарубленного укропа.