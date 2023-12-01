Обирайте філе без луски, щоб не заморочуватися над чищенням риби. Солити лосось гравлакс принципово важливо морською сіллю, адже з нею буде значно смачніше.
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Як приготувати малосольний лосось
- Час: 8 годин
- Порцій: 8
Слабосолоний лосось – окраса святкового столу / Фото Unsplash
Приготування:
- Шматок лосося промочіть паперовим рушником. За допомогою рибного пінцета витягніть усі кісточки.
- З боку шкірки зробіть неглибокі поперечні надрізи на відстані 1 сантиметр одне від одного, щоб риба добре просолилась з усіх боків.
- Перемішайте 3 столові ложки цукру, 3 столові ложки дрібної морської солі та 1 чайну ложку свіжомеленого чорного перцю. Дрібно посічіть 100 грамів кропу.
- У скляний чи сталевий судок насипте половину суміші спецій та викладіть рибу шкірою вниз.
- Зверху посипте рибу залишками суміші солі й цукру та вкрийте дрібно посіченим кропом.
- Накрийте лосось дерев'яною дощечкою чи скляним судком, навантажте будь-яким вантажем та лишіть на 2 години за кімнатної температури. Згодом переставте рибу в холодильник на 6 годин.
- Змийте маринад та висушіть рибу паперовим рушником. Зріжте філе зі шкірки та наріжте порційними шматочками.
- Для соусу змішайте в мисці віничком 3 столові ложки солодкої гірчиці, 1 столову ложку цукру, 1 столову ложку білого винного оцту, 100 мілілітрів рафінованої соняшникової олії та 2 столові ложки дрібно посіченого кропу.