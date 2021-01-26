Сосиски в тесте с сыром: оригинальный рецепт от Лизы Глинской
Быстрый, легкий и чрезвычайно вкусный рецепт сосисок в тесте с добавлением сыра можно как давать детям в школу, так и брать с собой на работу.
Источник: инстаграм Лизы Глинской
Любимая сосиска в тесте полюбилась нам еще со школьных лет. Такая аппетитная, в рыхлом дрожжевом тесте – объедение!
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Елизавета Глинская подготовила рецепт сосисок в тоненьком тесте Фило и с добавлением сыра. Мы уверены, что этот рецепт станет вашим любимым, а дети будут в восторге от собственноручно приготовленных вами вкусностей.
Сосиски в тесте можно готовить и без сыра, но с ним они намного вкуснее. На приготовление быстрой закуски вам необходимо минимум времени, а к процессу можно привлечь ваших детей.
Как приготовить сосиску в тонком тесте
- Натрите сыр на крупной терке. В отдельной миске взбейте яйца вилкой и добавьте немного соли.
- Заранее размороженное тесто Фило разрежьте на 6 квадратиков, каждый из них смажьте яичной массой. То же сделайте и с другим листом теста.
- Выложите натертый сыр на тесто, на край выложите сосиску и закрутите в трубочку.
- Обкачайте сосиску в тесте в яичной массе и выложите на противень.
- Выпекайте сосиски в тесте в духовке до золотистой корочки и готовности теста. Приятного аппетита!
Источник: Глінська Ліза
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