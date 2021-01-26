Быстрый, легкий и чрезвычайно вкусный рецепт сосисок в тесте с добавлением сыра можно как давать детям в школу, так и брать с собой на работу.

Источник: инстаграм Лизы Глинской

Любимая сосиска в тесте полюбилась нам еще со школьных лет. Такая аппетитная, в рыхлом дрожжевом тесте – объедение!

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Елизавета Глинская подготовила рецепт сосисок в тоненьком тесте Фило и с добавлением сыра. Мы уверены, что этот рецепт станет вашим любимым, а дети будут в восторге от собственноручно приготовленных вами вкусностей.

Сосиски в тесте можно готовить и без сыра, но с ним они намного вкуснее. На приготовление быстрой закуски вам необходимо минимум времени, а к процессу можно привлечь ваших детей.

Как приготовить сосиску в тонком тесте

Ингредиенты:

– 200 г теста Фило;

– 200 г твердого сыра;

– 12 сосисок;

– 2-3 яйца;

– 50 г сливочного масла;

– соль.