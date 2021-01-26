Швидкий, легкий та надзвичайно смачний рецепт сосисок в тісті з додаванням твердого сиру можна як давати діткам в школу, так і брати з собою на роботу.

Джерело: інстаграм Лізи Глінської

Улюблена сосиска в тісті полюбилася нам ще зі шкільних років. Така апетитна, в пухкому дріжджовому тісті – смакота!

Читайте також Як приготувати тонкий лаваш: рецепт тіста на сковорідці

Єлизавета Глінська підготувала рецепт сосисок в тоненькому тісті Філо та з додаванням сиру. Ми впевнені, що цей рецепт стане вашим улюбленим, а діти будуть в захваті від власноруч приготованих вами смаколиків.

Сосиски в тісті можна готувати й без твердого сиру, але з ним вони набагато смачніші. На приготування швидкої закуски вам необхідно мінімум часу, а до процесу можна залучити ваших дітей.

Як приготувати сосиску в тонкому тісті

Інгредієнти:

– 200 г тіста Філо;

– 200 г твердого сиру;

– 12 сосисок;

– 2-3 яйця;

– 50 г вершкового масла;

– сіль.