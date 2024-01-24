От сосисок в лаваше будут в восторге не только дети, но и взрослые. Этот рецепт может стать вашим любимым.

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Сосиска в лаваше за 5 минут

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Разрежьте лаваш на прямоугольники под размер сосисок. Положите на каждый по кусочку плавленого сыра.
  2. Сверху выложите сосиски и присыпьте их натертой моцареллой.
  3. Сверните лаваш в рулетик. Край промажьте водой и залепите.
  4. Взбейте яйца со специями. Каждый рулет обмакните в яйца и выложите на сковороду.
  5. Жарьте до румяности и подавайте.