Від сосисок у лаваші будуть в захваті не лише діти, а й дорослі. Цей рецепт може стати вашим найулюбленішим.
Буде смачно Простіше не буває: геніальна ідея швидкого сніданку від суперфіналістки "МастерШеф"
Сосиска в лаваші за 5 хвилин
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Розріжте лаваш на прямокутники під розмір сосисок. Покладіть на кожен по шматочку плавленого сиру.
- Звершу викладіть сосиски та присипте їх натертою моцарелою.
- Скрутіть лаваш у рулетик. Край промажте водою та заліпіть.
- Збийте яйця зі спеціями. Кожен рулет вмочіть у яйця та викладіть на пательню.
- Смажте до рум'яності та подавайте.