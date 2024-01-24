Від сосисок у лаваші будуть в захваті не лише діти, а й дорослі. Цей рецепт може стати вашим найулюбленішим.

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Сосиска в лаваші за 5 хвилин

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Розріжте лаваш на прямокутники під розмір сосисок. Покладіть на кожен по шматочку плавленого сиру.
  2. Звершу викладіть сосиски та присипте їх натертою моцарелою.
  3. Скрутіть лаваш у рулетик. Край промажте водою та заліпіть.
  4. Збийте яйця зі спеціями. Кожен рулет вмочіть у яйця та викладіть на пательню.
  5. Смажте до рум'яності та подавайте.