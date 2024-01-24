Ваши дети будут в восторге: рецепт самого быстрого завтрака из лаваша и сосисок
24 января 2024, 12:30Читати новину українською
Источник:olga_riabenko_
Если у вас есть сосиски и лаваш, приготовьте быстрый завтрак. На все вам нужно всего 10 минут.
От сосисок в лаваше будут в восторге не только дети, но и взрослые. Этот рецепт может стать вашим любимым.
Будет вкусно Проще не бывает: гениальная идея быстрого завтрака от суперфиналистки "МастерШеф"
Сосиска в лаваше за 5 минут
- Время: 10 минут
- Порций: 4
– лаваш;
– сосиски;
– сыр моцарелла;
– плавленый сыр;
– 1 – 2 яйца;
– паприка, сушеная петрушка, соль по вкусу;
– масло.
Приготовление:
- Разрежьте лаваш на прямоугольники под размер сосисок. Положите на каждый по кусочку плавленого сыра.
- Сверху выложите сосиски и присыпьте их натертой моцареллой.
- Сверните лаваш в рулетик. Край промажьте водой и залепите.
- Взбейте яйца со специями. Каждый рулет обмакните в яйца и выложите на сковороду.
- Жарьте до румяности и подавайте.