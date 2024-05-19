Управитесь за 10 минут: готовим фантастические сосиски в тесте с сыром

19 мая 2024, 21:31
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Источник:

yuliia.senych

Если хочется вкусного перекуса, сделайте сосиски в тесте. Они готовятся просто и очень быстро.

Чтобы сделать блюдо еще вкуснее, добавьте сыр. Такие сосиски понравятся каждому.

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Сосиски в тесте с сыром

  • Время: 10 минут + 20 минут на выпекание
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 8 сосисок;
– 1 лист слоеного теста;
– 100 граммов сыра;
– желток;
– кунжут по вкусу.

Смотрите, как приготовить сосиски в тесте: видео

Приготовление:

  1. Сосиски освободите от обертки. Сыр нарежьте небольшими брусочками.
  2. Каждую сосиску разрежьте вдоль, но не до конца. Внутрь положите сыр.
  3. Слоеное тесто нарежьте полосками.
  4. Каждую сосиску заверните в тесто, выложите на противень и смажьте желтком. Сверху посыпьте кунжутом.
  5. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 20 минут.
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Автор: Ольга Котів