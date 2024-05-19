Чтобы сделать блюдо еще вкуснее, добавьте сыр. Такие сосиски понравятся каждому.

Стоит попробовать Невероятно сочные: готовим куриные котлетки с вкусным сюрпризом

Сосиски в тесте с сыром

  • Время: 10 минут + 20 минут на выпекание
  • Порций: 4

Смотрите, как приготовить сосиски в тесте: видео

Приготовление:

  1. Сосиски освободите от обертки. Сыр нарежьте небольшими брусочками.
  2. Каждую сосиску разрежьте вдоль, но не до конца. Внутрь положите сыр.
  3. Слоеное тесто нарежьте полосками.
  4. Каждую сосиску заверните в тесто, выложите на противень и смажьте желтком. Сверху посыпьте кунжутом.
  5. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 20 минут.