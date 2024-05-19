Чтобы сделать блюдо еще вкуснее, добавьте сыр. Такие сосиски понравятся каждому.
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Сосиски в тесте с сыром
- Время: 10 минут + 20 минут на выпекание
- Порций: 4
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Приготовление:
- Сосиски освободите от обертки. Сыр нарежьте небольшими брусочками.
- Каждую сосиску разрежьте вдоль, но не до конца. Внутрь положите сыр.
- Слоеное тесто нарежьте полосками.
- Каждую сосиску заверните в тесто, выложите на противень и смажьте желтком. Сверху посыпьте кунжутом.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 20 минут.