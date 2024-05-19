Щоб зробити страву ще смачнішою, додайте сир. Такі сосиски сподобаються кожному.
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Сосиски в тісті з сиром
- Час: 10 хвилин + 20 хвилин на випікання
- Порцій: 4
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Приготування:
- Сосиски звільніть від обгортки. Сир наріжте невеличкими брусочками.
- Кожну сосиску розріжте поздовж, але не до кінця. Всередину покладіть сир.
- Листкове тісто наріжте смужками.
- Кожну сосиску загорніть у тісто, викладіть на деко та змажте жовтком. Зверху посипте кунжутом.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 15 – 20 хвилин.