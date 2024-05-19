Щоб зробити страву ще смачнішою, додайте сир. Такі сосиски сподобаються кожному.

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Сосиски в тісті з сиром

  • Час: 10 хвилин + 20 хвилин на випікання
  • Порцій: 4

Дивіться, як приготувати сосиски в тісті: відео

Приготування:

  1. Сосиски звільніть від обгортки. Сир наріжте невеличкими брусочками.
  2. Кожну сосиску розріжте поздовж, але не до кінця. Всередину покладіть сир.
  3. Листкове тісто наріжте смужками.
  4. Кожну сосиску загорніть у тісто, викладіть на деко та змажте жовтком. Зверху посипте кунжутом.
  5. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 15 – 20 хвилин.