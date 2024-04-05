Используйте айоли как вкусный соус для сэндвичей с мясом, овощами или сыром. В частности, он хорошо подойдет к бургерам, шашлыкам или стейкам, блюдам с рисом.
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Этот соус имеет насыщенный вкус чеснока, поэтому он удачно дополняет большинство блюд, особенно те, что имеют нейтральный вкус.
Рецепт соуса айоли
- Время: 15 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Почистьте чеснок.
- Добавьте масло, веточку розмарина и запеките при 200 градусах примерно 15 минут.
- Вбейте в миску одно яйцо, добавьте базилик, запеченный чеснок, соль, перец, цедру и сок лимона.
- Перебейте все блендером.