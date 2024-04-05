Використовуйте айолі як смачний соус для сендвічів з м’ясом, овочами або сиром. Зокрема, він гарно підійде до бургерів, шашликів або стейків, страв з рисом.

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Цей соус має насичений смак часнику, тому він вдало доповнює більшість страв, особливо ті, що мають нейтральний смак.

Рецепт соусу айолі

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 12 зубчиків часнику;

– 230 мілілітрів олії;

– 1 гілочка розмарину;

– цедра та сік половини лимона;

– 1 яйце;

– 30 грамів базиліку;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Почистьте часник. Додайте олію, гілочку розмарину та запечіть при 200 градусах приблизно 15 хвилин. Вбийте в миску одне яйце, додайте базилік, запечений часник, сіль, перець, цедру та сік лимона. Перебийте все блендером.

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