Он сделает каждое ваше блюдо в 10 раз вкуснее: простой рецепт соуса айоли

Соус айоли прекрасно подходит ко многим блюдам, в частности к жареным овощам, таким как картофель фри. Он также подчеркнет вкус рыбы и морепродуктов.

Используйте айоли как вкусный соус для сэндвичей с мясом, овощами или сыром. В частности, он хорошо подойдет к бургерам, шашлыкам или стейкам, блюдам с рисом.

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Этот соус имеет насыщенный вкус чеснока, поэтому он удачно дополняет большинство блюд, особенно те, что имеют нейтральный вкус.

Рецепт соуса айоли

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 6

– 12 зубчиков чеснока;– 230 миллилитров масла;– 1 веточка розмарина;– цедра и сок половины лимона;– 1 яйцо;– 30 граммов базилика;– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Почистьте чеснок. Добавьте масло, веточку розмарина и запеките при 200 градусах примерно 15 минут. Вбейте в миску одно яйцо, добавьте базилик, запеченный чеснок, соль, перец, цедру и сок лимона. Перебейте все блендером.