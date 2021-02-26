Как приготовить соус бешамель: рецепты от Евгения Клопотенко
Известный украинский ресторатор, шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с читателями рецептами соуса бешамель, которые вы легко можете приготовить дома.
Источник:фейсбук Евгения Клопотенко
Есть много вариантов приготовления соуса. Евгений Клопотенко поделился рецептами соуса: классическим вариантом и на бульоне. Если совсем нет времени готовить, можно приготовить классический соус в течение 7-10 минут. Такой соус прекрасно дополнит овощные, рыбные блюда или лазанью.
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Рецепт соуса
- В кастрюле на маленьком огне растопите сливочное масло, добавьте муку, перемешайте венчиком, варите в течение 1-1,5 минут до золотистого цвета муки.
- Влейте молоко, аккуратно перемешайте венчиком, чтобы не было комочков, добавьте щепотку мускатного ореха, варите до загустения в течение 2 минут.
- Подавайте в горячем виде.
Важно! Не перегревайте соус. Если соус остался, разогрейте с добавлением небольшого количества молока. Храните готовый соус в холодильнике не более 2 дней.
Рецепт соуса на бульоне
- Для приготовления бульона помойте морковь, очистите от кожуры, лук – от шелухи, нарежьте ломтиками. Выложите в кастрюлю вместе с телячьими ребрами, добавьте соль, лавровый лист, перец. Залейте водой и варите на среднем огне. Чем дольше варите бульон, тем больше будет насыщенным.
- Готовый бульон процедите.
- На маленьком огне в кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку, перемешайте, готовьте 1-2 минуты до золотистого цвета.
- Влейте в кастрюлю тонкой струйкой бульон, помешивая венчиком, перемешайте до однородной консистенции.
- Далее – добавьте сливки, мускатный орех, соль, перец, варите до загустения до готовности.
- Готовый соус перелейте в соусник. Подавайте теплым. Приятного аппетита!
Рецепт соуса бешамель на бульоне от Евгения Клопотенко в видео:
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