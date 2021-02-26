Известный украинский ресторатор, шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с читателями рецептами соуса бешамель, которые вы легко можете приготовить дома.

Есть много вариантов приготовления соуса. Евгений Клопотенко поделился рецептами соуса: классическим вариантом и на бульоне. Если совсем нет времени готовить, можно приготовить классический соус в течение 7-10 минут. Такой соус прекрасно дополнит овощные, рыбные блюда или лазанью.

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Р ецепт соуса

Ингредиенты:

– 50 граммов сливочного масла;

– 50 граммов пшеничной муки (2 столовые ложки);

– 1 щепотка мускатного ореха;

– 500 миллилитров молока 2,5-3,2%.

В кастрюле на маленьком огне растопите сливочное масло, добавьте муку, перемешайте венчиком, варите в течение 1-1,5 минут до золотистого цвета муки. Влейте молоко, аккуратно перемешайте венчиком, чтобы не было комочков, добавьте щепотку мускатного ореха, варите до загустения в течение 2 минут. Подавайте в горячем виде.

Важно! Не перегревайте соус. Если соус остался, разогрейте с добавлением небольшого количества молока. Храните готовый соус в холодильнике не более 2 дней.

Рецепт соуса на бульоне

Ингредиенты для бульона:

– 400 граммов телячьих ребер;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 1/4 шт. корня сельдерея;

– 3 горошины душистого перца;

– 2 шт. лаврового листа;

– соль, перец.



Ингредиенты для соуса:

– 50 граммов сливочного масла;

– 50 граммов пшеничной муки (2 столовые ложки);

– 1 щепотка мускатного ореха;

– 100 миллилитров сливок 33%.

Для приготовления бульона помойте морковь, очистите от кожуры, лук – от шелухи, нарежьте ломтиками. Выложите в кастрюлю вместе с телячьими ребрами, добавьте соль, лавровый лист, перец. Залейте водой и варите на среднем огне. Чем дольше варите бульон, тем больше будет насыщенным. Готовый бульон процедите. На маленьком огне в кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку, перемешайте, готовьте 1-2 минуты до золотистого цвета. Влейте в кастрюлю тонкой струйкой бульон, помешивая венчиком, перемешайте до однородной консистенции. Далее – добавьте сливки, мускатный орех, соль, перец, варите до загустения до готовности. Готовый соус перелейте в соусник. Подавайте теплым. Приятного аппетита!

Рецепт соуса бешамель на бульоне от Евгения Клопотенко в видео: