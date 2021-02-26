Відомий український ресторатор, шеф-кухар поділився з читачами рецептами соусу бешамель, які ви легко можете приготувати вдома

Є безліч варіантів приготування соусу. Євген Клопотенко поділився рецептами соусу: класичним варіантом та на бульйоні. Якщо немає часу, то можна приготувати класичний соус протягом 7-10 хвилин. Такий соус чудово доповнить овочеві, рибні страви або лазанью.

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Рецепт соусу

Інгредієнти:

– 50 грамів вершкового масла;

– 50 грамів пшеничного борошна (2 столові ложки);

– 1 дрібка мускатного горіха;

– 500 мілілітрів молока 2,5-3,2%.

У каструлі на маленькому вогні розтопіть вершкове масло, додайте борошно, перемішайте вінчиком, варіть протягом 1-1,5 хвилин до золотистого кольору борошна. Влийте молоко, акуратно перемішайте вінчиком, щоб не було грудочок, додайте дрібку мускатного горіха, варіть до загустіння протягом 2 хвилин. Подавайте в гарячому вигляді.

Важливо! Не перегрівайте соус. Якщо соус залишився, розігрійте з додаванням невеликої кількості молока. Зберігайте готовий соус у холодильнику не більше 2 днів.

Рецепт соусу на бульйоні

Інгредієнти для бульйону:

– 400 грамів телячих ребер;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 1/4 шт. кореню селери;

– 3 горошини духмяного перцю;

– 2 шт. лаврового листа;

– сіль, перець.

Інгредієнти для соусу:

– 50 грамів вершкового масла;

– 50 грамів пшеничного борошна (2 столові ложки);

– 1 дрібка мускатного горіха;

– 100 мілілітрів вершків 33%.

Для приготування бульйону помийте моркву, почистіть від шкірки, цибулю – від лушпиння, наріжте скибочками. Викладіть у каструлю разом з телячими ребрами, додайте сіль, лавровий лист, перець. Залийте водою і варіть на середньому вогні. Чим довше будете варити бульйон – буде більш насиченим. Готовий бульйон процідіть. На маленькому вогні у каструлі розтопіть вершкове масло, додайте борошно, перемішайте, готуйте 1-2 хвилини до золотистого кольору. Влийте у каструлю тонкою цівкою бульйон, помішуючи вінчиком до однорідної консистенції. Далі – додайте вершки, мускатний горіх, сіль, перець, варіть до загустіння до готовності. Готовий соус перелийте у соусник. Подавайте теплим. Смачного!

Рецепт соусу бешамель на бульйоні від Євгена Клопотенка у відео: