Что добавить к мясу и бургерам: рецепт соуса Релиш из огурцов и горчицы

11 июня 2024, 21:30
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Источник:

cookpad

Это универсальная приправа, которая имеет свежий и пикантный вкус. Этот соус прекрасно подходит для хот-догов, бургеров, а также может стать отличным дополнением к мясу или рыбе.

Соус возник в древности в Индии и стал популярным во всем мире. Благодаря своей легкости и ароматности он станет незаменимым на вашей кухне!

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Соус Релиш

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма огурцов;
– 0,5 килограмма перца или лука;
– 3 – 4 штуки лука или перца;
– острый перец по вкусу;
– 175 грамм сахара;
– 1 столовая ложка куркумы;
– 110 грамм уксуса 9%;
– 80 грамм острой горчицы;
– 80 грамм сладкой (лимонной или американской) горчицы;
– 80 грамм французской горчицы зернами;
– 1 столовая ложка картофельного крахмала и немного воды для него.

Приготовление:

  1. Нарежьте огурцы на маленькие кубики.
  2. Лук и перцы также нарежьте мелко. Если выберете перцы разных цветов блюдо будет более привлекательным.
  3. Все мелко нарезанное и сложите в кастрюлю, добавьте горчицу, куркуму, соль, сахар и уксус. На этом этапе не добавляйте крахмал!
  4. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите, пока огурцы не изменят цвет.
  5. Растворите крахмал в воде, введите в кастрюлю и тщательно перемешайте.
  6. Варите еще две минуты.
  7. Разлейте готовый соус по стерилизованным банкам, герметично закатайте, переверните и укутайте.
  8. Вкусный домашний соус готов!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська