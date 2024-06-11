Что добавить к мясу и бургерам: рецепт соуса Релиш из огурцов и горчицы
11 июня 2024, 21:30Читати новину українською
Источник:cookpad
Это универсальная приправа, которая имеет свежий и пикантный вкус. Этот соус прекрасно подходит для хот-догов, бургеров, а также может стать отличным дополнением к мясу или рыбе.
Соус возник в древности в Индии и стал популярным во всем мире. Благодаря своей легкости и ароматности он станет незаменимым на вашей кухне!
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Соус Релиш
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
– 1,5 килограмма огурцов;
– 0,5 килограмма перца или лука;
– 3 – 4 штуки лука или перца;
– острый перец по вкусу;
– 175 грамм сахара;
– 1 столовая ложка куркумы;
– 110 грамм уксуса 9%;
– 80 грамм острой горчицы;
– 80 грамм сладкой (лимонной или американской) горчицы;
– 80 грамм французской горчицы зернами;
– 1 столовая ложка картофельного крахмала и немного воды для него.
Приготовление:
- Нарежьте огурцы на маленькие кубики.
- Лук и перцы также нарежьте мелко. Если выберете перцы разных цветов блюдо будет более привлекательным.
- Все мелко нарезанное и сложите в кастрюлю, добавьте горчицу, куркуму, соль, сахар и уксус. На этом этапе не добавляйте крахмал!
- Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите, пока огурцы не изменят цвет.
- Растворите крахмал в воде, введите в кастрюлю и тщательно перемешайте.
- Варите еще две минуты.
- Разлейте готовый соус по стерилизованным банкам, герметично закатайте, переверните и укутайте.
- Вкусный домашний соус готов!