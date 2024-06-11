Что добавить к мясу и бургерам: рецепт соуса Релиш из огурцов и горчицы

Это универсальная приправа, которая имеет свежий и пикантный вкус. Этот соус прекрасно подходит для хот-догов, бургеров, а также может стать отличным дополнением к мясу или рыбе.

Соус возник в древности в Индии и стал популярным во всем мире. Благодаря своей легкости и ароматности он станет незаменимым на вашей кухне!

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Соус Релиш

Время: 1,5 часа

1,5 часа Порций: 4

– 1,5 килограмма огурцов;– 0,5 килограмма перца или лука;– 3 – 4 штуки лука или перца;– острый перец по вкусу;– 175 грамм сахара;– 1 столовая ложка куркумы;– 110 грамм уксуса 9%;– 80 грамм острой горчицы;– 80 грамм сладкой (лимонной или американской) горчицы;– 80 грамм французской горчицы зернами;– 1 столовая ложка картофельного крахмала и немного воды для него.

Приготовление:

Нарежьте огурцы на маленькие кубики. Лук и перцы также нарежьте мелко. Если выберете перцы разных цветов блюдо будет более привлекательным. Все мелко нарезанное и сложите в кастрюлю, добавьте горчицу, куркуму, соль, сахар и уксус. На этом этапе не добавляйте крахмал! Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите, пока огурцы не изменят цвет. Растворите крахмал в воде, введите в кастрюлю и тщательно перемешайте. Варите еще две минуты. Разлейте готовый соус по стерилизованным банкам, герметично закатайте, переверните и укутайте. Вкусный домашний соус готов!

Это такая вкуснятина: как приготовить